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        Karabük'te minibüs şoförü aracında bulduğu 22 bin doları polise teslim etti

        Karabük'te aracında 22 bin dolar bulan minibüs şoförü, parayı polise teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:21
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        Karabük'te minibüs şoförü aracında bulduğu 22 bin doları polise teslim etti
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        Karabük'te aracında 22 bin dolar bulan minibüs şoförü, parayı polise teslim etti.

        İl merkezinde yolcu minibüsünde şoförlük yapan Sezgin Demir, arka koltuklardan birinde çanta unutulduğunu gördü.

        Çantayı açan ve içinde para olduğunu fark eden Demir, durumu polise bildirdi.

        Minibüs durağına gelen polis, içinde 22 bin dolar olduğu belirlenen çantayı Demir'den teslim aldı.

        Bu sırada çantanın kendilerine ait olduğunu iddia eden yabancı uyruklu 3 kişi, tespit için polisle karakola gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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