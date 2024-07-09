Karabük'te ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
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