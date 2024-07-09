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        Karabük'te ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:48
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        Karabük'te ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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