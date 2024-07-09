Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

        Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi.

        Öte yandan arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği, dozerin, arazözler için yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Karabük'te yıldırım düşen ormanda örtü yangını çıktı
        Karabük'te yıldırım düşen ormanda örtü yangını çıktı
        Karabük'te ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te "Soğuksu TOKİ" ihalesi 13 Ağustos'ta yapılacak
        Karabük'te "Soğuksu TOKİ" ihalesi 13 Ağustos'ta yapılacak
        Karabük'te minibüs şoförü aracında bulduğu 22 bin doları polise teslim etti
        Karabük'te minibüs şoförü aracında bulduğu 22 bin doları polise teslim etti
        Karabük'te otomobilin çarptığı kadın öldü
        Karabük'te otomobilin çarptığı kadın öldü
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı: