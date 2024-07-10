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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, gazetecilerle buluştu

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:29 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:30
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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, gazetecilerle buluştu
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        5000 Evler 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Çetinkaya, belediye başkanı seçildikten sonraki süreçte yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Çetinkaya, kente hak ettiği değeri vermeye çalıştıklarını aktararak, çocuklar için yeşil, temiz, güzel alanlar oluşturacaklarını ifade etti.

        Herkesin "Karabükspor ne oldu?" diye sorduğunu belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

        "Geçmişinde ciddi başarı elde etmiş bir takımımız var. O yüzden bu takıma destek vermek bizim için de şereftir. Vermeye de devam edeceğiz imkanlarımız ölçüsünde, imkanlar oluşturmaya çalışacağız. Bu otoparkta ciddi finansman yatırımımız oldu. Buraya yaptığımız yatırım, Karabükspor'a feda olsun dedik ve o tesisimizi Karabükspor'a verdik. Onlar da bir günlüğü 30 lira olarak ücretlendirmişler. Bence çarşı esnafımız için güzel bir fiyat. Esnafımız Karabükspor'a destek vermek istiyorsa o otoparka sabah aracını bırakıp akşam alabilir. Böylece cüzi bir miktarla bu işini de görebilir. Hem otopark kazandık hem de Karabükspor'a bir kaynak oluşturduk. Bu bizim için önemliydi."

        Yeşil bir Karabük inşa etme hedeflerinin olduğunu vurgulayan Çetinkaya, buna yönelik projelerinden bahsetti.

        Çetinkaya, terminal binasıyla ilgili de projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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