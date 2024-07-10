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        Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Karabük'te, İl Koordinasyon Kurulunun 2024 yılı ikinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:24
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        Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Karabük'te, İl Koordinasyon Kurulunun 2024 yılı ikinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Yavuz'un başkanlığında Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Vali Yardımcısı Erol Özkan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının ana gündem maddesinin kentte gerçekleştirilen yatırımların olduğunu ifade etti.

        Kentte 2024 yılında ulaştırma sektöründe 33, eğitim sektöründe 29, kültür turizm sektöründe 12, tarım sektöründe 79, enerji sektöründe 3, sağlık sektöründe 4, konut sektöründe 2,

        imalat sektöründe 3, diğer kamu hizmetleri sektöründe 8 olmak üzere toplam 173 proje ve işin yürütüldüğünü aktaran Yavuz, projelerle ilgili yapılan harcamalar ve ödeneklere ilişkin rakamsal verileri paylaştı.

        Vali Yavuz'un konuşmasının ardından, yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak 2024 yılında başlanan ve yapımı devam eden projeler ile 2025 yılında planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı.

        Galeri
        Galeri
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