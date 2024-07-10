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        KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da yeni ofisini açtı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK), Teknopark İstanbul'da yeni ofisini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 23:10 Güncelleme: 10.07.2024 - 23:10
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        KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da yeni ofisini açtı
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK), Teknopark İstanbul'da yeni ofisini açtı.

        KARDEMİR’den yapılan açıklamada, Teknopark İstanbul'da yeni ofis açan KARDÖKMAK'ın demir-çelik sektöründeki rekabet gücünü artırma hedefiyle önemli bir adım daha attığı belirtildi.

        Teknopark ekosistemindeki şirketlerle iş birliği yaparak, yerli ve milli projelerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, Teknopark İstanbul'daki yeni ofisin, KARDÖKMAK AŞ'nin büyüyen kadrosuna ev sahipliği yapacak, yenilikçi, sürdürülebilir projelere önemli katkılar sunacağına işaret edildi.

        Açıklamada, açılış törenine KARDEMİR ve KARDÖKMAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, KARDEMİR ve KARDÖKMAK üst düzey yöneticilerinin katıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve ülkenin sanayi dönüşümüne büyük katkı sağlayan KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK olarak mühendislik ve AR-GE çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiklerini vurguladı.

        Üretim altyapısını güçlendirerek, kendi know-how'ımızı geliştiren bir mühendislik şirketine dönüşmeyi hedeflediklerini aktaran Demir, son yıllarda yapılan yatırımlara dikkati çekti.

        Dövme altyapısının kurulduğunu ve geçtiğimiz yıl 2 bin 500 ton kapasiteli bir presin açılışının yapıldığını anımsatan Demir, enerji, demiryolları ve savunma sanayi gibi birçok alana hizmet vermeyi amaçlayan bu tesisin, yerli ve milli demiryolu tekerleğinin aks montajlarını yaparak ürünlerin katma değerini artırmayı planladığını ifade etti.

        KARDEMİR ve KARDÖKMAK iş birliğiyle vasıflı çelik grubunun kurulacağını açıklayan Demir, ülkenin ihtiyacı olan çeliklerin üretiminin yanı sıra alaşımlı çeliklerin geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarının yapılacağını belirtti.

        Demir, "Teknopark ofisimizde hidrojenin demirçelik üretiminde kullanım alanını genişleterek yeşil çelik üretimine katkı sağlayacak projeler geliştireceğiz. Pilot ölçekli tesisler yaparak tüm fabrikanın simülasyon ve analizlerini gerçekleştireceğiz. Bu çıktıları endüstride kullanacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Bu iş birliği ülkeye büyük fayda sağlayacak"

        Prof. Dr. İsmail Demir, KARDÖKMAK Teknopark ofisinin, KARDEMİR AR-GE merkezi, Ankara İleri Teknolojiler Araştırma ve Mühendislik Merkezi Ofisi ve tüm üretim birimlerinin koordinasyon içinde çalışacağını aktardı.

        Teknopark İstanbul'a kabul edilen ve demir çelik atıklarının ürün haline dönüştürülmesini içeren projeyi ve bor katkılı çalışmaların yakından takip edildiğinin altını çizen Demir, Teknopark İstanbul’da yürütülmesi planlanan projelerin "hidrojenin demir redüksyonda kullanılması", "ağır demir dökümden Lego esaslı balistik koruganların geliştirilmesi", "demir mangan bor esaslı ferro alaşımların geliştirilmesi", "hidrojen yakıtlı yüksek fırın", "hidrojen depolama çözümleri", "prefabrik yük vagonları geliştirme", "ağır dövme ürünlerin geliştirilmesi", "demir çelik curufu ve atıklardan ticari ürünlerin geliştirilmesi", "baca gazından yosun, yosundan yakıt üretme" ve "yeşil çelik üretimi" olduğunu bildirdi.

        Yeni ofisin hayırlı olmasını dileyen Demir, Teknopark yönetimine teşekkürlerini sundu. Demir, bu iş birliğinin ülkeye büyük fayda sağlayacağını kaydederek, gelecekteki projelerin önemine değindi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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