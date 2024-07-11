Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'teki antik kentte kazı çalışmaları sürüyor

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'teki antik kentte kazı çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

        Geç kalkolitik, Roma ve erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında 60 kişilik ekiple yürütülüyor.

        Kiliselerin tabanındaki, birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulundu.

        Antik kentte kazı çalışmaları, daha geniş bir ekiple belirlenen alanlara yoğunlaşarak sürecek.

        - "Hadrianopolis'ten hem bölgesel hem de bilimsel açıdan beklentiler artıyor"

        Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, AA muhabirine, antik kentte bugüne kadar önemli bulgulara ulaştıklarını belirterek, kazı ekibinin genişleyeceğini, bu yıl Almanya'dan iki farklı ekibin kendilerine katılacağını, "kale" olarak adlandırılan alan ile yanındaki yapıda kazıların yoğunlaşacağını söyledi.

        Hadrianopolis'ten hem bölgesel hem de bilimsel açıdan beklentilerin arttığına değinen Çelikbaş, buna cevap vermek için ekibe yeni eklemeler yaptıklarını kaydetti.

        Çelikbaş, 2023 yılında güzel veriler elde ettiklerini, bunların kamuoyunda ve basında ilgi uyandırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bunlardan en önemlilerinden biri bir kabın içerisinden çıkan tohumlardı. Bu tohumların çıktığı yapıda kazı çalışmalarına devam edeceğiz. Yeni teşhire açtığımız 'Hamam A' yapısının da önünde kazı ve restorasyon çalışmaları devam edecek. Kalenin içerisinde kazılara devam edeceğiz. Kale gerçekten çok önemli. Hadrianopolis'in siyasi olaylarını bize aydınlatması için önemli veriler sunan bir kazı alanı. Bu sene de çalışmalarımızı orada gerçekleştirip Hadrianopolis'te geç Roma, erken Bizans döneminde yaşanan siyasi olayları aydınlatmak için veriler elde etmeye çalışacağız.

        Maskenin (Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske) çıktığı bölgede de bu yıl kazılar yapacağız. O maskenin benzer örneklerini veyahut daha farklı askeri tesisatları ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

        - "Hadrianopolis, bölgenin en önemli ziyaret noktalarından biri haline gelecektir"

        Hadrianopolis'in ören yerine dönüştürülmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktaran Çelikbaş, "Karşılama merkezimizin yüzde 90'ı tamamlandı. Gezi yollarımız, teşhir alanlarımız hazırlandı. Restorasyonunu yaptığımız bazı yapıların teşhirlerini de tamamlamış bulunmaktayız. Şu haliyle bile Türkiye'deki birçok ören yerinin üzerinde istatistiğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Bayramda 15-20 bin civarında turisti misafir ettik. Bunlar gerçekten bizler açısından hem mutlu edici hem de geleceğe yönelik umut verici gelişmeler. İIlerleyen yıllarda Hadrianopolis, bölgenin en önemli ziyaret noktalarından biri haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

        Çelikbaş, Hadrianopolis'in bilinmeyen bir bölgenin tarihini aydınlattığını, Batı Karadeniz'in iç bölgesinde böyle bir antik kentin ortaya çıkmasının kamuoyunu meraklandırdığını kaydetti.

        İç bölgelerde antik dönemde yaşanan sosyal ve siyasi olaylarla ilgili çok net verilere ya da bilgilere sahip olmadıklarını, kazıların aslında bölgedeki hem sosyal hem de siyasi olayları aydınlatması açısından önemli olduğunu vurgulayan Çelikbaş, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız kazılar neticesinde Hadrianopolis bölgesindeki iskan faaliyetlerinin günümüzden yaklaşık 5 bin 500, 6 bin yıl önce başladığını arkeolojik verilerle tespit etmiş bulunmaktayız. Bu veriler, bölgenin tarihinin aydınlatılmasına net bir şekilde katkı sunuyor. Tabii bu durum hem ülkemizin hem de dünyadaki bilim insanlarının dikkatini net bir şekilde çekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da yeni ofisini aç...
        KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da yeni ofisini aç...
        Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, gazetecilerle buluştu
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, gazetecilerle buluştu
        GÜNCELLEME - Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Karabük'te yıldırım düşen ormanda örtü yangını çıktı
        Karabük'te yıldırım düşen ormanda örtü yangını çıktı