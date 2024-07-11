Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:49 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.Y. (35) idaresindeki 37 ACR 497 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan G.A, B.C. ve Y.A yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Karabük'teki antik kentte kazı çalışmaları sürüyor
        Karabük'teki antik kentte kazı çalışmaları sürüyor
        KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da yeni ofisini aç...
        KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da yeni ofisini aç...
        Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, gazetecilerle buluştu
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, gazetecilerle buluştu
        GÜNCELLEME - Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor