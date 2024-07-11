Karabük'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karabük'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Y. (35) idaresindeki 37 ACR 497 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada otomobilde bulunan G.A, B.C. ve Y.A yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.