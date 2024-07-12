Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük-Ankara kara yolu Üçevler mevkisinde ise devrilen ağaçlar nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.​​​​​​​

Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Kent ve ilçelerinde etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

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