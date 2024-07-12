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        Karabük'te sağanak etkili oldu

        Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:52
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        Karabük'te sağanak etkili oldu
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        Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent ve ilçelerinde etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

        Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

        Karabük-Safranbolu kara yolu Kireç Kuyusu mevkisinde su biriken yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

        Karabük-Ankara kara yolu Üçevler mevkisinde ise devrilen ağaçlar nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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