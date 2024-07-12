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        Karabük'te "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Karabük Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:02 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:02
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        Karabük'te "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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        Karabük Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Vali Mustafa Yavuz, bir alışveriş merkezinde açılan sergide yaptığı konuşmada, amaçlarının hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak olduğunu ifade etti.

        "Allah bu devlete ve millete bir daha böyle bir gün yaşatmasın." diyen Yavuz, şöyle konuştu:

        "Bu hain darbe girişiminde o gün canıyla kanıyla tankların önünde, uçaklardan atılan bombalara karşı canını feda eden şehitlerimizin vatanını, bayrağını, demokrasisini ve mukaddesatını koruduğu gibi bundan sonra da bu vatanı, milleti, devleti ve bayrağı savunmaya devam edeceğiz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den Sakarya'ya, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

        Açılışa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Sergi, bir hafta boyunca gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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