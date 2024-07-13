Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:58 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı.

        Karabük Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, şehidin ablaları Nurcan Arslan ve Fatma Ataman ile Vali Mustafa Yavuz tarafından mezara karanfil konuldu.

        Protokol üyeleri, 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden anne Şazi ile 10 Ekim 2020'de vefat eden baba Zeki Arslan'ın mezarlarına da karanfil bıraktı.

        Şehit Barış Efe için de Eflani ilçesindeki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi.

        Efe'nin Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde düzenlenen programda, mezara karanfil konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Erzurum'a hızlı tren
        Erzurum'a hızlı tren
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler

        Benzer Haberler

        Karabük'te sağanak su baskınına sebep oldu
        Karabük'te sağanak su baskınına sebep oldu
        Karabük'te "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Karabük'te "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Karabük'te sağanak etkili oldu
        Karabük'te sağanak etkili oldu
        Karabük'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'teki antik kentte kazı çalışmaları sürüyor
        Karabük'teki antik kentte kazı çalışmaları sürüyor
        KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da yeni ofisini aç...
        KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da yeni ofisini aç...