15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı

Şehit Barış Efe için de Eflani ilçesindeki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden anne Şazi ile 10 Ekim 2020'de vefat eden baba Zeki Arslan'ın mezarlarına da karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, şehidin ablaları Nurcan Arslan ve Fatma Ataman ile Vali Mustafa Yavuz tarafından mezara karanfil konuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı.

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