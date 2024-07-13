Karabük'te çöken istinat duvarı bir dairenin balkonuna zarar verdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir evin balkonu zarar gördü.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir evin balkonu zarar gördü.
Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Esentepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
Duvarın çökmesi sonucu apartmanın giriş katındaki bir dairenin balkonunda hasar oluştu.
Sağanağın etkisiyle yollarda da çatlaklar oluştuğu gözlemlendi.
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