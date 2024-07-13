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        Karabük'te çöken istinat duvarı bir dairenin balkonuna zarar verdi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir evin balkonu zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 21:15 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:20
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        Karabük'te çöken istinat duvarı bir dairenin balkonuna zarar verdi
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        Karabük’ün Safranbolu ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir evin balkonu zarar gördü.

        Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Esentepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

        Duvarın çökmesi sonucu apartmanın giriş katındaki bir dairenin balkonunda hasar oluştu.

        Sağanağın etkisiyle yollarda da çatlaklar oluştuğu gözlemlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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