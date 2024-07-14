Karabük'te otomobilin alt kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı.

Bölgeye gelen itfaiye personeli ile o sırada yoldan geçen Karabük Belediyesi havyan barınağı ekiplerinin çalışması sonucu kedi yavrusu kurtarıldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek yakınını Karabük Üniversitesine getiren bir kişi, yeniden aracının yanına gelip hareket ettiği sırada kedi sesi fark etti.

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