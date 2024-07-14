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        Karabük'te otomobilin alt kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı

        Karabük'te otomobilin alt kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:14
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        Karabük'te otomobilin alt kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı
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        Karabük'te otomobilin alt kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı.

        Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek yakınını Karabük Üniversitesine getiren bir kişi, yeniden aracının yanına gelip hareket ettiği sırada kedi sesi fark etti.

        Aracın yol kenarında güvenli bir bölgeye alınmasının ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.

        Bölgeye gelen itfaiye personeli ile o sırada yoldan geçen Karabük Belediyesi havyan barınağı ekiplerinin çalışması sonucu kedi yavrusu kurtarıldı.

        Veteriner hekime teslim edilen kedi, muayene edilmek için kliniğe götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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