Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi tutuklandı

        Karabük'te şans oyununda yaklaşık 50 bin lira kaybettiği gerekçesiyle tabancayla ateş ederek büfeye zarar veren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te şans oyununda yaklaşık 50 bin lira kaybettiği gerekçesiyle tabancayla ateş ederek büfeye zarar veren şüpheli tutuklandı.

        Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir büfenin önünde dün, şans oyununda yaklaşık 50 bin lira kaybettiği iddiasıyla tabancayla 3 el ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir büfenin önünde dün, sabah saatlerinde oynadığı şans oyununda yaklaşık 50 bin lira kaybettiğini iddia eden kişi, tabancayla 3 el ateş etmiş, şüphelinin M.D. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı kısa sürede yakalamıştı.

        İş yerinin giriş kapısı ve tavan kısmında zarar meydana gelirken, olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı
        Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı
        AK Parti Karabük milletvekillerinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G...
        AK Parti Karabük milletvekillerinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G...
        15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın ablaları üzgün ama gururlu
        15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın ablaları üzgün ama gururlu
        Karabük'te otomobilin alt kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te otomobilin alt kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te çöken istinat duvarı bir dairenin balkonuna zarar verdi
        Karabük'te çöken istinat duvarı bir dairenin balkonuna zarar verdi
        15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında...
        15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında...