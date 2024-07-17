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        Safranbolu'nun "Hasan abisi" yarım asrı aşkın müşterilerinin ayakkabılarını parlatıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Hasan Etişken, 54 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:40
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        Safranbolu'nun "Hasan abisi" yarım asrı aşkın müşterilerinin ayakkabılarını parlatıyor
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Hasan Etişken, 54 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

        Evli ve bir çocuk babası Etişken, çocukken Safranbolu Tarihi Çarşı'da ailesine katkı sağlamak için başladığı ayakkabı boyacılığını uzun yıllardır sürdürüyor.

        Safranbolu'da yaşayanların "Hasan abi" olarak hitap ettiği Etişken, AA muhabirine, alın teriyle para kazanmanın bir insanın en büyük onuru olduğunu söyledi.

        Yıllardır sürdürdüğü mesleğinin kendisi için sadece bir iş olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirten Etişken, işine gönülden bağlı olduğunu ve müşteri memnuniyetine önem verdiğini kaydetti.

        Etişken, meslek seçiminde çalışmanın ve emek vermenin önemine işaret ederek, "İşini severek yap, başarı kendiliğinden gelir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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