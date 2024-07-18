Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten 3 öğrenci YKS'de ilk 100'de yer aldı

        Karabük'ten 3 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'de yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:21 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten 3 öğrenci YKS'de ilk 100'de yer aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ten 3 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'de yer aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı açıklamada, YKS'ye giren öğrencileri tebrik ederek, sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.

        Elde edilen ilk veriler doğrultusunda YKS'de ilk 100 içerisinde Karabük'ten 3 öğrencinin yer aldığını aktaran Akbaş, "Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencisi Kerem Gündüz sayısalda Türkiye 32'ncisi, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zümra Başaran sözelde Türkiye 79'uncusu, Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Kömeç sözelde Türkiye 88'incisi oldu. 2023 yılında ilk 100'de öğrenci bulunmazken 2024 yılında ilk 100'de 3 öğrencimiz yer aldı. İlk bine baktığımızda ise 2023 yılında 4 öğrencimiz varken bu yıl 12 öğrencimiz bu dilimin içine girdi." ifadelerini kullandı.

        Akbaş, Karabük eğitim ailesi olarak çocuklara, hayatın her noktasında mutlu olabilmelerini sağlamak adına en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        Kafe önüne park etme kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
        Kafe önüne park etme kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti

        Benzer Haberler

        Safranbolu'nun "Hasan abisi" yarım asrı aşkın müşterilerinin ayakkabılarını...
        Safranbolu'nun "Hasan abisi" yarım asrı aşkın müşterilerinin ayakkabılarını...
        Düğünde havaya ateş açıp o anları sosyal medyada paylaşanlara para cezası
        Düğünde havaya ateş açıp o anları sosyal medyada paylaşanlara para cezası
        Karabük'te düğünde havaya ateş açan 6 kişiye para cezası verildi
        Karabük'te düğünde havaya ateş açan 6 kişiye para cezası verildi
        Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi tutuklandı
        Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi tutuklandı
        Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı
        Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı
        AK Parti Karabük milletvekillerinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G...
        AK Parti Karabük milletvekillerinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G...