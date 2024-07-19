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        Karabük'te sulama tankeriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobilin sulama tankeriyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:27
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        Karabük'te sulama tankeriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te otomobilin sulama tankeriyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        F.I. idaresindeki 34 EDJ 788 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu 5000 Evler köprüsü mevkisinde, E.K. idaresindeki 34 ZVZ 38 plakalı sulama tankeriyle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü ile yanındaki N.I. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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