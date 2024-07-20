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        Karabük'te yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Karabük'ün Eflani ilçesinde yalnız yaşayan ve vücudunda darp izleri olan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:30
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        Karabük'te yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde yalnız yaşayan ve vücudunda darp izleri olan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde yaşayan Fatma M'den (87) haber alamayanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaşlı kadın hareketsiz halde buldu.

        Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Fatma M'nin öldüğünü belirledi.

        Yaşlı kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eflani İlçe Entegre Devlet Hastanesi'nde ön otopsi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        Yaşlı kadının vücudunda darp izleri olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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