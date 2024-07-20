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        Karabük'te bir bölümü çöken kara yolunda çalışma başlatıldı

        Karabük'te bir bölümünde çökme yaşanan Karabük-Eskipazar kara yolunda çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:27 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:27
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        Karabük'te bir bölümü çöken kara yolunda çalışma başlatıldı
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        Karabük'te bir bölümünde çökme yaşanan Karabük-Eskipazar kara yolunda çalışma başlatıldı.

        Kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen çökmenin ardından ekipler harekete geçti.

        Tedbirlerin alınmasının ardından Karayolları ekiplerince yolda onarım çalışması başlatıldı.

        Öte yandan, yolun çökmesinden etkilenen bölgedeki demir yolu da ulaşıma kapatıldı.

        Güzergahta trafik akışı, karşı şeritten çift yönlü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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