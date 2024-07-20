Karabük'te bir bölümü çöken kara yolunda çalışma başlatıldı
Karabük'te bir bölümünde çökme yaşanan Karabük-Eskipazar kara yolunda çalışma başlatıldı.
Karabük'te bir bölümünde çökme yaşanan Karabük-Eskipazar kara yolunda çalışma başlatıldı.
Kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen çökmenin ardından ekipler harekete geçti.
Tedbirlerin alınmasının ardından Karayolları ekiplerince yolda onarım çalışması başlatıldı.
Öte yandan, yolun çökmesinden etkilenen bölgedeki demir yolu da ulaşıma kapatıldı.
Güzergahta trafik akışı, karşı şeritten çift yönlü sağlanıyor.
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