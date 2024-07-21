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        Bartın'da denizde boğulan kişinin cenazesi Karabük'te defnedildi

        Bartın'da denizde boğulan kişinin cenazesi, memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:49
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        Bartın'da denizde boğulan kişinin cenazesi Karabük'te defnedildi
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        Bartın'da denizde boğulan kişinin cenazesi, memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.

        Dün İnkumu sahilinde denizde gözden kaybolduktan sonra cansız bedeni Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılan Durmuş Ertaş'ın (39) cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Belen köyüne getirildi.

        Helallik alınması, dua edilmesi ve cenaze namazının ardından Ertaş'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine Ertaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskipazar Kaymakamı Fatih Gülnar, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ve köy halkı katıldı.

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