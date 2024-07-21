Bartın'da denizde boğulan kişinin cenazesi Karabük'te defnedildi

Cenaze törenine Ertaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskipazar Kaymakamı Fatih Gülnar, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ve köy halkı katıldı.

Helallik alınması, dua edilmesi ve cenaze namazının ardından Ertaş'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Dün İnkumu sahilinde denizde gözden kaybolduktan sonra cansız bedeni Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılan Durmuş Ertaş'ın (39) cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Belen köyüne getirildi.

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