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        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:01
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        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

        Merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi.

        Bu arada Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopterin de müdahale için bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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