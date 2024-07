GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Merkez ilçeye bağlı Zopran köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlükleri ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 11 arazöz, 6 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 yangın söndürme helikopteri ve 80 personel sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 UMKE aracı, 1 ambulans, 6 personel, İl AFAD Müdürlüğüne bağlı 1 arama kurtarma aracı, 3 personel ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 araç, 15 personel de yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yerleşim yerlerimize sirayet eden herhangi bir sıkıntımız yok. Sevindirici taraf, herhangi bir can kaybımız ve yaralımız söz konusu değil. Hedefimiz, gün batmadan yangının kontrol altına alınarak bir an önce söndürülmesi. Arkadaşlarımız yangını tamamen çevrelediler. Sadece bir noktada şu an devam ediyor. O noktada yol çalışmalarımız devam ediyor, yol açılıyor. Arazözlerimiz oraya girerek, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını oradan da devam ettirecekler."