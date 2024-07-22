Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Aralıklarla tütmelerin devam ettiği bölgede yaklaşık 13 hektarlık alan zarar görürken, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler de alanda taramalar gerçekleştiriyor.

Orman işletme müdürlüklerine bağlı 12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, dozer, kepçe, greyder ve 85 personelin bölgede çalışmaları devam ediyor.

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