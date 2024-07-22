Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

        Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

        Merkez ilçeye bağlı Zopran köyü mevkisinde dün saat 15.15 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve 8 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

        Orman işletme müdürlüklerine bağlı 12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, dozer, kepçe, greyder ve 85 personelin bölgede çalışmaları devam ediyor.

        Aralıklarla tütmelerin devam ettiği bölgede yaklaşık 13 hektarlık alan zarar görürken, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler de alanda taramalar gerçekleştiriyor.

        Soğutma çalışmalarına, araç ve personel sayılarının düşürülerek devam edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı

        Benzer Haberler

        Karabük'teki orman yangınında 12 hektar zarar gördü
        Karabük'teki orman yangınında 12 hektar zarar gördü
        Karabük'te orman yangını (2)
        Karabük'te orman yangını (2)
        Karabük merkezli "Kuyu 10" operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Karabük merkezli "Kuyu 10" operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te orman yangını
        Karabük'te orman yangını
        Karabük merkezli suç örgütüne yönelik "Kuyu-10" operasyonunda 6 zanlı tutuk...
        Karabük merkezli suç örgütüne yönelik "Kuyu-10" operasyonunda 6 zanlı tutuk...
        GÜNCELLEME 2 - Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 2 - Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı