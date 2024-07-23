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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:33
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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kayabaşı Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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