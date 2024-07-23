Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kayabaşı Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
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