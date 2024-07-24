Karabük'te üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi yaşamını yitirdi.
Karabük’ün Yenice ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi yaşamını yitirdi.
Yeniköy orman deposunda kamyondan boşaltma yapıldığı sırada orman işçisi Şaban Çaylı (49), düşen tomruğun altında kaldı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Çaylı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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