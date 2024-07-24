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        Karabük'te üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti

        Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:27
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        Karabük'te üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
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        Karabük’ün Yenice ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi yaşamını yitirdi.

        Yeniköy orman deposunda kamyondan boşaltma yapıldığı sırada orman işçisi Şaban Çaylı (49), düşen tomruğun altında kaldı.

        İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Çaylı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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