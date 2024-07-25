Karabük Üniversitesi ile Ankara Bilim Üniversitesi arasında "Sağlıkfest" paydaş protokolü imzalandı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Ankara Bilim Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) kurumsal paydaş protokolü imzalandı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Ankara Bilim Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) kurumsal paydaş protokolü imzalandı.
KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, imzaların Ankara Bilim Üniversitesi'nde KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir arasında atıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kırışık ile Demir'in üniversiteler arasında yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, festival hakkında değerlendirmeler yapıldığı aktarılarak, "Görüşmelerde KBÜ'de kurulan batarya, demir çelik, enerji, pazarlama ve yapay zeka çalışma takımları kapsamında işbirliği yapılması ve ortak projeler üretilmesi konusunda görüş birliğine ulaşıldı. İmzalanan protokol; Sağlık Bilimleri Festivali kapsamında kurumsal paydaşı olan kurumların sağlayacağı uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği ile mali ve finansman desteğinin koşullarını içeriyor." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.