Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi ile Ankara Bilim Üniversitesi arasında "Sağlıkfest" paydaş protokolü imzalandı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Ankara Bilim Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:48 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi ile Ankara Bilim Üniversitesi arasında "Sağlıkfest" paydaş protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Ankara Bilim Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

        KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, imzaların Ankara Bilim Üniversitesi'nde KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir arasında atıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Kırışık ile Demir'in üniversiteler arasında yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, festival hakkında değerlendirmeler yapıldığı aktarılarak, "Görüşmelerde KBÜ'de kurulan batarya, demir çelik, enerji, pazarlama ve yapay zeka çalışma takımları kapsamında işbirliği yapılması ve ortak projeler üretilmesi konusunda görüş birliğine ulaşıldı. İmzalanan protokol; Sağlık Bilimleri Festivali kapsamında kurumsal paydaşı olan kurumların sağlayacağı uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği ile mali ve finansman desteğinin koşullarını içeriyor." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        Karabük'te üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        Karabük'te üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        Tomruğun altında kalan işçi öldü
        Tomruğun altında kalan işçi öldü
        Evinde ölü bulunan kadının akrabası tutuklandı
        Evinde ölü bulunan kadının akrabası tutuklandı
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'teki orman yangınında 12 hektar zarar gördü
        Karabük'teki orman yangınında 12 hektar zarar gördü
        Karabük'te orman yangını (2)
        Karabük'te orman yangını (2)