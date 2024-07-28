Karabük'te müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Akören köyüne bağlı Kayalar Mahallesi'nde Mehmet K'ye ait iki katlı müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

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