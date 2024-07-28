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        Karabük'te müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:30
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        Karabük'te müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Akören köyüne bağlı Kayalar Mahallesi'nde Mehmet K'ye ait iki katlı müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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