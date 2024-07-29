Karabük Valiliği himayelerinde 2023'te başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" Projesi hedeflerine ulaşıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, proje ile öğrencilerin bir üst öğrenime eksiksiz hazırlanması, akademik alan başta olmak üzere yabancı dil, spor, kodlama ve sosyal alanlarda gelişimlerini desteklenmesi ve başarılarının artırılması hedeflendiği bildirildi.

Projenin, başladığı günden bu yana 8 alt projede yer alan 1660 etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, "Her biri gençlerin bilime, dile, spora, sanata ve sosyal becerilere olan ilgisini artırmayı hedefleyen bu çalışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Her bir etkinlik, öğrencilerimizde bir gelişim hikayesi oluşturarak geleceğe doğru emin adımlarla yol almamızı sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.