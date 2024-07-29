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        "Eğitim Kenti Karabük" Projesi hedeflerine ulaşıyor

        Karabük Valiliği himayelerinde 2023'te başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" Projesi hedeflerine ulaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:55 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:55
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        "Eğitim Kenti Karabük" Projesi hedeflerine ulaşıyor
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        Karabük Valiliği himayelerinde 2023'te başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" Projesi hedeflerine ulaşıyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, proje ile öğrencilerin bir üst öğrenime eksiksiz hazırlanması, akademik alan başta olmak üzere yabancı dil, spor, kodlama ve sosyal alanlarda gelişimlerini desteklenmesi ve başarılarının artırılması hedeflendiği bildirildi.

        Projenin, başladığı günden bu yana 8 alt projede yer alan 1660 etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, "Her biri gençlerin bilime, dile, spora, sanata ve sosyal becerilere olan ilgisini artırmayı hedefleyen bu çalışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Her bir etkinlik, öğrencilerimizde bir gelişim hikayesi oluşturarak geleceğe doğru emin adımlarla yol almamızı sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

        "Eğitimler, seminerler ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerimizin bilgi ve beceri düzeylerinde gözle görülür ilerlemelere tüm paydaşlarımızla şahitlik ediyoruz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "5 yıl gibi uzun soluklu olarak hazırlanan projenin, ilk yılı için planlanan hedeflere ulaşmanın mutluluğunu tüm paydaşlarınızla yaşıyoruz. Projemizin başarısında ve hedeflerine ulaşmasında katkılarından dolayı tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşmak ve onların hayatlarına daha fazla dokunmak adına var gücümüzle çalışacağız. Eğitim Kenti Karabük Projesi ile Karabük'ü eğitimde marka şehir yapmaya kararlıyız. Gelecek eğitim ve öğretim yılında da bu hedefler doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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