Safranbolu'da stajyer itfaiyecilere yönelik yangın tatbikatı yapıldı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde stajyer öğrencilere yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen tatbikatta öğrencilere, yangın güvenliği, ilk yardım ve acil durum yönetimi gibi konularda teorik ve pratik bilgi verildi.

Tatbikat sırasında öğrenciler, itfaiye ekipmanlarının kullanımı, karanlıkta ve dumanda yön bulma, güven, yangın söndürme teknikleri ve kurtarma operasyonları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Tatbikatta, oksijen tüpleri ile nefes alan ve koruyucu kıyafetler giyen öğrenciler, yangın tüpleri ve hortumları kullanarak alevlerle mücadele etti, ilk yardım ve yaralı tahliye prosedürleri konusunda da uygulamalı eğitim aldı.