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        Karabük'te "Türk Ticaret Fuarı" tanıtıldı

        Türk Ticaret Fuarı Organizatörü ve Rok Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Aliyeva, ana amaçlarının Türk devletleri arasında işbirliklerini kolaylaştırmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:44 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:44
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        Karabük'te "Türk Ticaret Fuarı" tanıtıldı
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        Türk Ticaret Fuarı Organizatörü ve Rok Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Aliyeva, ana amaçlarının Türk devletleri arasında işbirliklerini kolaylaştırmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

        Aliyeva, 7-9 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenecek Türk Ticaret Fuarı öncesi Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) yapılan toplantıda, Karabük'e duyuru ve tanıtım için geldiklerini belirtti.

        Karabük'ün sanayinin merkezlerinden biri olduğuna değinen Aliyeva, fuarın, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ticaret, yatırım, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesini amaçladığını anlattı.

        Aliyeva, Türk Ticaret Fuarı'nın 8 devletin kurumlarınca desteklenen platform olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Türk devletlerinin ilk ticaret ve yatırım işbirliğinin forum ve fuarıdır. İlkini Türkiye'de yapmayı düşündük. Daha sonra diğer Türk devletlerinde yapılacaktır. Türk Ticaret Fuarı'nda ana amacımız, Türk devletleri arasında işbirliklerini kolaylaştırmak ve güçlendirmektir. Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türk Devletleri Teşkilatı Ortak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Rok Uluslararası Danışmanlık olarak ilk kez düzenleyeceğiz."

        KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz da ortak hedeflerinin, Türk Cumhuriyetleriyle ticareti geliştirmek, yakın ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak olduğunu belirterek, "Herkesin ortak hedefi ortak para birimi olabilir, başka şeyler olabilir. Bunun örnekleri var. Geçmişte Avrupa Birliği başardı. Biz de Türk Cumhuriyetleri olarak başarabiliriz. Ticaretimizi, ithalatımızı ve ihracatımızı geliştirebiliriz." diye konuştu.

        Türk Cumhuriyetleri'nde çok ciddi iş fırsatlarının bulunduğunu vurgulayan Çapraz, "Örneğin Kırgızistan'da madencilik sektöründe çok ciddi yatırımcı bekleniyor. Özbekistan'da altın yatakları var. Neden Türk firmaları bunu çıkaramasın? Protokollerle, anlaşmalarla biz de altınları çıkarabilir, işleyebilir ve dünyaya satabiliriz. Bu tür işbirliklerini sağlayabilmemiz için bu tür fuarların çok önemi var." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Ticaret Fuarı Koordinatörü Mert Yardibi ve KTSO Meclis Başkanı Adnan Çebi de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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