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        KARÇEL Genel Müdürü Boyar'dan Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'a ziyaret

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) Genel Müdürü Süleyman Boyar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:26 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:26
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        KARÇEL Genel Müdürü Boyar'dan Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'a ziyaret
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) Genel Müdürü Süleyman Boyar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında yapılan görüşmede, KBÜ ile KARÇEL arasında olası işbirliği alanları ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede üniversite-sanayi işbirliği vurgulanarak, eğitim ve sanayi dünyasının birlikte çalışmasının önemi ele alındı.

        Rektör Kırışık, Genel Müdür Boyar'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

        Boyar da misafirperverliği için Kırışık'a teşekkürlerini iletti.

        KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm de ziyarette yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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