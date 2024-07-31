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        Safranbolu'da Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi açılacak

        Vali Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde yapılan Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi projesinin son aşamasına gelindiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:11
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        Safranbolu'da Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi açılacak
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        Vali Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde yapılan Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi projesinin son aşamasına gelindiğini bildirdi.

        Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, müzenin eğitim ve öğretim geleneklerini geçmişten günümüze belgeleme adına önemli bir adım olacağını belirtti.

        Müzenin Karabük'ün eğitim ve öğretim tarihine ışık tutacağını aktaran Yavuz, geçmiş dönemlerde bölgenin eğitim, tarih ve sosyoekonomik yaşamına dair çeşitli kullanım objelerini bir araya getirerek geçmişi gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Yavuz, müzenin oluşturulması sürecinde her aşamanın dikkatle planlandığını vurgulayarak, "Projeyle geçmişimizi korumak, gelecek nesillere aktarmak ve kültürel mirasımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak gibi önemli bir görev üstleniyoruz. Bu müze, sadece geçmişimizi anlamamızı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eğitim ve öğretim anlayışımızın nasıl bir değişim geçirdiğini göstererek geleceğe daha bilinçli adımlar atmamıza yardımcı olacak. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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