Safranbolu'da Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi açılacak

Vali Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde yapılan Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi projesinin son aşamasına gelindiğini bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, müzenin eğitim ve öğretim geleneklerini geçmişten günümüze belgeleme adına önemli bir adım olacağını belirtti.

Müzenin Karabük'ün eğitim ve öğretim tarihine ışık tutacağını aktaran Yavuz, geçmiş dönemlerde bölgenin eğitim, tarih ve sosyoekonomik yaşamına dair çeşitli kullanım objelerini bir araya getirerek geçmişi gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.