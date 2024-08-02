Karabük Belediyesine yeni temizlik araçları satın alınacak

Karabük Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteğiyle yeni temizlik araçları satın alınacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, çevre temizliği ve halk sağlığı için önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteğiyle, toplam değeri 13 milyon 950 bin lira olan yeni temizlik araçları ve ekipmanlarının belediyeye kazandırılacağı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda 2 büyük çöp toplama aracı (7 milyon lira), büyük çöp konteyneri (1 milyon 800 bin lira) ve büyük yol süpürme aracı (5 milyon 150 bin lira) alınacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Milletvekillerimiz Ali Keskinkılıç, Cem Şahin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.