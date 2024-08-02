Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Belediyesine yeni temizlik araçları satın alınacak

        Karabük Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteğiyle yeni temizlik araçları satın alınacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Belediyesine yeni temizlik araçları satın alınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteğiyle yeni temizlik araçları satın alınacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, çevre temizliği ve halk sağlığı için önemli bir adım atıldığı belirtildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteğiyle, toplam değeri 13 milyon 950 bin lira olan yeni temizlik araçları ve ekipmanlarının belediyeye kazandırılacağı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda 2 büyük çöp toplama aracı (7 milyon lira), büyük çöp konteyneri (1 milyon 800 bin lira) ve büyük yol süpürme aracı (5 milyon 150 bin lira) alınacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Milletvekillerimiz Ali Keskinkılıç, Cem Şahin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!

        Benzer Haberler

        Safranbolu'da Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi açılacak
        Safranbolu'da Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi açılacak
        Hadrianopolis Antik Kenti'ne ören yeri statüsü kazandırılması hedefleniyor
        Hadrianopolis Antik Kenti'ne ören yeri statüsü kazandırılması hedefleniyor
        KARÇEL Genel Müdürü Boyar'dan Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'a ziyare...
        KARÇEL Genel Müdürü Boyar'dan Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'a ziyare...
        Karabük'te "Türk Ticaret Fuarı" tanıtıldı
        Karabük'te "Türk Ticaret Fuarı" tanıtıldı
        Baklabostan Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Baklabostan Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Safranbolu'da stajyer itfaiyecilere yönelik yangın tatbikatı yapıldı
        Safranbolu'da stajyer itfaiyecilere yönelik yangın tatbikatı yapıldı