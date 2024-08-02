Karabük'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Babasultan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.
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