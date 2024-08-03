AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kazandıkları belediyelerde başkanların çok üstün gayret sarf ettiklerini, kendilerinin de ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Şahin, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına da başsağlığı ve sabır diledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Karabük'te yakalanan başarıda emeği bulunanlara ve kendilerine güvenen hemşehrilerine teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"Birliğimiz, beraberliğimiz ve ortaya koyduğumuz üstün gayret bize neticeyi getirdi. Aslında üzerimize ciddi yük aldık. Bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu yükü kaldırma anlamında başkanlarımızla, teşkilatımızla ciddi gayret sarf ediyoruz. Hepiniz takip ediyorsunuzdur. Belediye başkanlarımız maşallah belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi anlamında çok üstün gayret sarf ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara destek vermeye, omuz vermeye çalışıyoruz."

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomi yönetimlerinin üstün gayret sarf ettiğini, bunun sonucunda iyileşmelerin yaşandığını söyleyerek, bu durumdan belediyelerin de payını alacağını, daha çok hizmet etme imkanı yakalanacağını anlattı.