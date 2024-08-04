Karabük Belediyesi ile Karabük Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehrin kentsel tasarım ve mimari yönden geliştirilmesi konusunda işbirliğini öngören protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Başkan Çetinkaya'yı makamında ağırladı. Görüşmede kentsel tasarım hakkında ortak vizyon oluşturma, bu alanda yapılacak çalışmalarda yol haritasını belirleme, çalışma takımları, yapılacak projeler ve atılacak adımlar ele alındı.

Görüşmenin ardından Kırışık ve Çetinkaya arasında imzalanan protokol kapsamında, bina ve kent ölçeğindeki sorunların çözüme kavuşturulması, yenilikçi, sürdürülebilir projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, kentsel tasarım ve mimarlık alanında çalıştaylar, seminerler, konferanslar düzenlenecek. Bu süreç, yerel halk ile ilgili paydaşların katılımı ve işbirliğiyle kolektif bilinçle yürütülecek.

Açıklamada göreşlerine yer verilen Çetinkaya, "Üniversitemizin desteğiyle, şehir planlaması ve kentsel tasarım alanında ileriye dönük adımlar atacağız. Bu çalışmalarla hem şehrimizi güzelleştirecek hem de halkımızın yaşam kalitesini artıracağız." ifadesini kullandı. Rektör Kırışık da işbirliğinin Karabük'ün geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, "Karabük Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı ile üniversitemizin akademik birikimini ve bilgi altyapısını belediyemizin tecrübesiyle birleştirerek, Karabük'ü daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kent haline getirmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.