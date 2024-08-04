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        Karabük'te yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:12
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        Karabük'te yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        M.A.N. idaresindeki 78 ABE 615 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tel örgüye ve ağaçlara çarptı.

        Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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