Karabük'te yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.A.N. idaresindeki 78 ABE 615 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tel örgüye ve ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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