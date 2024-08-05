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        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele geçirilen çalıntı araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:36
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        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
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        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele geçirilen çalıntı araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Karabük-Ankara kara yolu Kantar mevkisinde polis ekiplerinin yanından plakası bulunmayan otomobil aşırı hızla geçti.

        Aracı takibe alan ekiplerin ikazlarına rağmen sürücünün durmaması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kontrol noktasına bilgi verildi.

        Uygulama noktasını geçerek kaçmaya devam eden otomobilin sürücüsü Öğlebeli Kavşağı'nda kaza yaptı. Araç içerisindeki 3 şüpheliden 2'si kaçarken, zanlı M.D. polis ekiplerince yakalandı.

        Otomobilde yapılan aramada 5 narkotik madde ve içime hazır esrar bulundu.

        Aracın şase numarasından yapılan sorgulamada otomobilin Kocaeli'de aranan çalıntı araç olduğu belirlendi.

        Konuya ilişkin soruşturmanın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkez Amirliğince yürütüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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