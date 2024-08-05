Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Aracın şase numarasından yapılan sorgulamada otomobilin Kocaeli'de aranan çalıntı araç olduğu belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada 5 narkotik madde ve içime hazır esrar bulundu.

Uygulama noktasını geçerek kaçmaya devam eden otomobilin sürücüsü Öğlebeli Kavşağı'nda kaza yaptı. Araç içerisindeki 3 şüpheliden 2'si kaçarken, zanlı M.D. polis ekiplerince yakalandı.

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