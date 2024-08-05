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        Karabük'te içme suyu şebekesinden bahçe sulanması yasaklandı

        Karabük Belediyesi, içme suyu şebekesinden bahçe sulanmasının yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:25
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        Karabük'te içme suyu şebekesinden bahçe sulanması yasaklandı
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        Karabük Belediyesi, içme suyu şebekesinden bahçe sulanmasının yasaklandığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, su kaynaklarının verimli kullanılması ve içme suyu arzında yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi için Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, şebeke suyuyla bahçelerin sulanmasının yasaklandığı belirtildi.

        Kararla, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile vatandaşların eşit ve yeterli miktarda suya erişiminin sağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Su kaynaklarımızın korunması için bu yasağa uyulmasını ve su tasarrufu konusunda duyarlılık gösterilmesini önemle rica ederiz. Su kaynaklarımızın korunması için göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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