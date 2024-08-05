Karabük'te kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Karabük'te kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Karabük'te kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Başköy Kapanharmanı mevkisindeki ormanlık alanda çalışan işçi Halil Tezel'in (54) üzerine kestiği ağaç düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tezel'in öldüğünü belirledi.
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