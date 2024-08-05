Karabük'te anız yangını söndürüldü
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.
Doğancılar köyünde yerleşim yerine yakın arazide anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerce çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, 5 dönümü bahçe yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.
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