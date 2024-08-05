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        Karabük'te anız yangını söndürüldü

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 20:44 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:44
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        Karabük'te anız yangını söndürüldü
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

        Doğancılar köyünde yerleşim yerine yakın arazide anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Ekiplerce çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, 5 dönümü bahçe yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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