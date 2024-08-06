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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:15
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde durumundan şüphelendikleri A.T.D.M'yi durduran ekipler, üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Merkezde M.D'nin aracında da arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerden A.T.D.M, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerine "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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