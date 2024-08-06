Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden A.T.D.M, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerine "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Merkezde M.D'nin aracında da arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

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