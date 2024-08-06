GÜNCELLEME - Karabük'te motosikleti devrilen sürücü, araçların çarpması sonucu öldü

Bu arada 2020'de koronavirüse yakalanan Sefa Durmuş, sağlığına kavuşmasının ardından plazma bağışçısı olmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören hastalara yardımcı olmak adına herkesi plazma bağışı için kan vermeye çağırmıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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