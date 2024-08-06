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        GÜNCELLEME - Karabük'te motosikleti devrilen sürücü, araçların çarpması sonucu öldü

        Karabük'te devrilen motosikletinden yola savrulduktan sonra araçların çarpması nedeniyle hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:05
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        GÜNCELLEME - Karabük'te motosikleti devrilen sürücü, araçların çarpması sonucu öldü
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        Karabük'te devrilen motosikletinden yola savrulduktan sonra araçların çarpması nedeniyle hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

        Sefa Durmuş (35) idaresindeki 34 GOG 407 plakalı motosiklet, Karabük-Ankara kara yolu Cildikısık Tüneli'nde sürücüsü kontrolü kaybedince yolun sağındaki bordür taşına çarparak devrildi. Yola savrulan Durmuş'a aynı yönden gelen araçlar çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Durmuş'un cenazesi Safranbolu Merkezi Camisi'ne getirildi.

        İkindi vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından cenaze, aile mezarlığında toprağa verildi.

        Bu arada 2020'de koronavirüse yakalanan Sefa Durmuş, sağlığına kavuşmasının ardından plazma bağışçısı olmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören hastalara yardımcı olmak adına herkesi plazma bağışı için kan vermeye çağırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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