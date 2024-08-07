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        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:14
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        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklarkayası mevkisinde S.T. idaresindeki 34 NVF 83 plakalı otomobil, E.O.E. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan F.T. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Balıklarkayası mevkisindeki diğer kazada ise E.S'nin kullandığı 78 ABR 762 plakalı otomobil, C.K. idaresindeki 34 HY 9618 plakalı otomobile çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.S, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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