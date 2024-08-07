Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü E.S, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıklarkayası mevkisindeki diğer kazada ise E.S'nin kullandığı 78 ABR 762 plakalı otomobil, C.K. idaresindeki 34 HY 9618 plakalı otomobile çarparak devrildi.

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