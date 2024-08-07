Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Karabük'te kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.
Karabük'te kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, 2 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan aramada kürek, kazma ve levye ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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