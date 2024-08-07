Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te "Güvenlik Değerlendirme" toplantısı düzenlendi

        Karabük Valiliği'nde temmuz ayına ilişkin "Güvenlik Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "Güvenlik Değerlendirme" toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Valiliği'nde temmuz ayına ilişkin "Güvenlik Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin huzuru, güvenliği ve esenliği için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

        Kamu düzeni ve güvenliği açısından Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğuna işaret eden Yavuz, kolluk kuvvetlerine ve tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.

        Yavuz, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Temmuz ayında meydana gelen iş kazası sayısının, bir önceki aya göre arttığını kaydeden Yavuz, tüm iş yerlerinden iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerini tekrar gözden geçirmelerini istedi.

        Yavuz, Karabük'te 31 Ekim'e kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "2024 yılında özellikle yıldırım düşmesinden kaynaklı olmak üzere 23 orman yangını çıkmış olup, bu yangınların 17'si temmuz ayında meydana gelmiştir. Çıkan bu yangınlar kurumlarımızın ortak ve özverili çalışmasıyla çok fazla büyümeden söndürülmüştür. Unutmayalım ki; geleceğimiz olan akciğerlerimiz ormanlarımızı, yeşil vatanımızı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir."

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Ordu da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış

        Benzer Haberler

        Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan örgütlenme sorunlarına düzenleme...
        Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan örgütlenme sorunlarına düzenleme...
        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü arkadan gelen araçların çarpması...
        Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü arkadan gelen araçların çarpması...