Karabük'e lojistik merkezi kurulacak

Karabük'e lojistik merkezi kurulmasının planlandığı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karabük'e lojistik merkezi kurulmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvuru gerçekleştirildiği belirtildi.

Merkezin, kentin ve bölgenin kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracağı vurgulanan açıklamada, "Karabük lojistik merkezi ile ilgili devam eden çalışmalar kapsamında, başvuru işlemleri tamamlandı. Katılımcı bir anlayışla yürütülen çalışmalar sonucunda başvuru tüm paydaşlarımız adına Valiliğimiz tarafından yapıldı. İlimizin kalkınması adına çıkılan bu yolculuğun Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.