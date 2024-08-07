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        Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:51 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:51
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        Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün ülke genelinde başlatılan kaçak alkol uygulaması kapsamında, kent merkezinde çalışma yürüttü.

        Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 litre el yapımı viski, 1,5 litre el yapımı votka, 1 litre el yapımı rakı ve 11 litre etil alkol ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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