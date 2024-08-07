Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün ülke genelinde başlatılan kaçak alkol uygulaması kapsamında, kent merkezinde çalışma yürüttü.
Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 litre el yapımı viski, 1,5 litre el yapımı votka, 1 litre el yapımı rakı ve 11 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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