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        Eskipazar Ova Barajı su tutmaya başladı

        Eskipazar Ova Barajı'nın, 5 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:12
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        Eskipazar Ova Barajı su tutmaya başladı
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        Eskipazar Ova Barajı'nın, 5 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağı bildirildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karabüklü hemşerilerine müjdesinin olduğunu belirtti.

        Eskipazar Ova Barajı inşaatında çalışmaların tamamlandığını, barajın su tutmaya başladığını bildiren Balta, "Hayırlı, bereketli olsun. Depolanacak suyla 5 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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