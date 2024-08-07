Eskipazar Ova Barajı su tutmaya başladı

Eskipazar Ova Barajı inşaatında çalışmaların tamamlandığını, barajın su tutmaya başladığını bildiren Balta, "Hayırlı, bereketli olsun. Depolanacak suyla 5 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karabüklü hemşerilerine müjdesinin olduğunu belirtti.

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