Karabük'te devrilen tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen kum yüklü tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen kum yüklü tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
M.T. idaresindeki 18 ABC 670 plakalı kum yüklü tır, Karabük-Bartın kara yolu Ahmetusta mevkisinde kontrolden çıkarak yolda devrildi.
Kendi imkanlarıyla kabinden çıkan sürücü yara almazken, dorsedeki kumlar yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.
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