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        Karabük'te devrilen tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen kum yüklü tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:24
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        Karabük'te devrilen tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen kum yüklü tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

        M.T. idaresindeki 18 ABC 670 plakalı kum yüklü tır, Karabük-Bartın kara yolu Ahmetusta mevkisinde kontrolden çıkarak yolda devrildi.

        Kendi imkanlarıyla kabinden çıkan sürücü yara almazken, dorsedeki kumlar yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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